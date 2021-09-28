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TIMETURK / EKONOMİ / Alibaba'dan ''kripto para'' kararı

Alibaba'dan ''kripto para'' kararı

Çin merkezli e-ticaret şirketi Alibaba, 8 Ekim’den itibaren kripto madencilik cihaz ve ekipmanlarının satışını durduracağını açıkladı.

2 Saat Önce
2021-09-28 13:47:41
Alibaba'dan ''kripto para'' kararı

Kripto madencilik alanında kullanılan cihaz ve ekipmanların satışının durdurulduğunu açıklayan Alibaba, kararın Çin Halk Bankası'nın satışını durduracağını açıkladı.

Ancak şirket, dünya çapında kriptoyla ilgili 'yasa ve düzenlemelerin istikrarsızlığını' da dikkate aldığını söyledi.

Alibaba, sitede yer alan 'Blockchain Madenci Aksesuarları' ve 'Blockchain Madencileri' kategorilerini kapattığını açıkladı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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