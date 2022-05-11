Ali Babacan'ın ''üniversite'' fikri sosyal medya gündem oldu!
Deva Partisi lideri Ali Babacan, üniversite kampüslerinde her vatandaşın istediği derslere girebileceğini söyledi.
2022-05-11 10:00:37
Deva Partisi, sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın yeni projesini paylaştı.
Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
Ali Babacan: “Üniversite kampüslerinin kapısını halka açacağız.
Ders veren öğretim üyelerinin rızası dahilinde, vatandaşlarımızın üniversitelerde derslere katılmasına izin vereceğiz.”
Babacan'ın açıkladığı proje bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı:
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