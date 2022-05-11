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TIMETURK / EKONOMİ / Ali Babacan'ın ''üniversite'' fikri sosyal medya gündem oldu!

Ali Babacan'ın ''üniversite'' fikri sosyal medya gündem oldu!

Deva Partisi lideri Ali Babacan, üniversite kampüslerinde her vatandaşın istediği derslere girebileceğini söyledi.

15 Saat Önce
2022-05-11 10:00:37
Ali Babacan'ın ''üniversite'' fikri sosyal medya gündem oldu!

Deva Partisi, sosyal medya hesabından Ali Babacan'ın yeni projesini paylaştı.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

Ali Babacan: “Üniversite kampüslerinin kapısını halka açacağız.

Ders veren öğretim üyelerinin rızası dahilinde, vatandaşlarımızın üniversitelerde derslere katılmasına izin vereceğiz.”

Babacan'ın açıkladığı proje bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı:

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