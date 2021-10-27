Albayrak Grubu da EVİM sistemine giriyor

İlki rahmetli Emin Üstün tarafından hayata geçirilen ve el birliğine dayalı güven esaslı uygulama modelleri ile vatandaşı ev sahibi yapan tasarruf finansman şirketlerinin sayısının son yıllarda birden bire artması hukuki düzenlemelerin gerekliliğini ortaya çıkarmış ve gerekli düzenlemeler geçtiğimiz aylarda yapılmıştı. Tasarruf finansman şirketleri olarak adlandırılan firmaların denetim ve düzenlenme görevinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) verilmesinin ardından önemli adımlar atıldı.

TİMETURK

Tasarruf finansman faaliyetinin belirli bir süre tasarruf yapılması karşılığında konut veya taşıt finansmanı kullanma hakkının elde edilmesi olarak tanımlanmasıyla birlikte, bir şirketin bu alanda faaliyet gösterilebilmesi için kuruluş ve faaliyet izinlerinin alınması ve bu kapsamda 100 milyon lira asgari ödenmiş sermaye, kurumsal yapı, risk yönetimi ve bilgi teknolojileri altyapısı gibi yükümlülüklerin yerine getirilmesi zorunluluğu getirildi. Yükümlülükleri yerine getirebilen şirket sayısı ise 6'yı geçmedi. Kişileri faizsiz modelle ev ve araba yapan 21 şirket ise temmuz ayında BDDK tarafından kapatılarak tasfiye süreci TMSF'ye devir edildi. 50 bine yakın mağdurun alacaklarıyla ilgili hukuki süreç devam ederken, 100 milyon liralık asgari ödenmiş sermaye şartı dahil diğer yükümlülükleri yerine getirme sürecinde başarılı olan Albayrak Grubu da sektörde güçlü bir oyuncu olarak yerini alma yolunda ilerliyor.

Diğer firmaların yeni sisteme intibak süreci devam ederken Albayrak Grubu da tüm prosedürleri yerine getirerek sürecin tamamlanmasını bekliyor. Sermayesi güçlü olan gurup, 6 ay süren hazırlık çalışmalarını titizlikle yürüttü. Faaliyete ise 2022 yalında şube ağlarını kurarak geçmesi bekleniyor.

Hangi gelişmeler yaşanmıştı?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) son dönemde pıtrak gibi artan ve dolandırıcılık/batık uyarıları yapılan faizsiz konut satan şirketlere neşteri vurdu. BDDK, tasarruf finansman faaliyeti yürüten ancak şartları sağlamayan 21 şirketin intibak taleplerinin reddine ve tasfiyelerine karar verdi. Daha sonra yapılan açıklamada da kalan 14 şirketten 8'inin iradi tasfiyeye yönlendirdiği duyuruldu. Böylece toplamda 29 şirketin tasfiyesi yönünde karar alınırken sistemde 6 şirket kalmış oldu.

Yapılan denetimler sonucu intibak taleplerinin reddi ve tasfiyelerine karar verilen tasarruf finansman şirketlerinin listesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. İntibak şartlarını taşımayan ve tasfiyesine karar verilen şirketlere BDDK ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) tarafından Tasfiye Komisyonu atanacak.

İşte tasfiye edilen şirketlerin tam listesi

1- İktisatevim Gayrimenkul AŞ

2- Vizyonevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Pazarlama San. Tic. AŞ

3- Doğruevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

4- Finansevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Paz. San. ve Tic. AŞ

5- Birikimevim Gayrimenkul Organizasyon AŞ

6- Finalevim Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon AŞ

7- Yaşamevim Gayrimenkul AŞ

8- HH Aydın Yatırım Holding AŞ

9- İhtiyaçevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

10- Varlıkevim Gayrimenkul AŞ

11- İstek Evim Gayrimenkul Oto. Paz. ve Tic. AŞ

12- İkizlerevim Yatırım Gayrimenkul AŞ

13- Destekevim Gayrimenkul İnşaat Taahhüt Otomotiv Organizasyon Sanayi Ticaret AŞ

14- Gerçekevim Gayrimenkul Oto. İlet. Org. Paz. San. ve Tic. AŞ

15- Değer Tasarruf Gayrimenkul AŞ

16- Önceevim Gayrimenkul Oto. Paz. San. Tic. AŞ

17- Morevim Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ener. Org. Ve Paz. Tic. AŞ

18- Hedefevim Gayrimenkul Otomotiv ve Tic. AŞ

19- Gelecek Tasarruf Gayrimenkul Oto. Ve Org. AŞ

20- Birlikbirikim Gayrimenkul Org. İlet. Oto. Paz. San. Ve Tic. AŞ

21- Tasarruf Organizasyon ve Gayrimenkul Paz. AŞ

İradi tasfiyeye yönlendirilen 8 şirketin listesi

1- Güvence Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv Organizasyon Pazarlama Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

2- Benimevim Gayrimenkul ve Menkul Değerler Alım Satım Organizasyonlar AŞ (İradi tasfiye)

3- Yenievim Tasarrufu Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi Ticaret. AŞ (İradi tasfiye)

4- Narevim Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

5- Kumbaraevim Organisyon ve Gayrimenkul Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

6- Umutevim Yatırım Organizasyon AŞ (İradi tasfiye)

7- Ezogelin Tasarruf Gayrimenkul Yatırım Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

8- Pamuk Evim Organizasyon Gayrimenkul Oto. İnş. Müh. Mimarlık Turz. Katılım İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret AŞ (İradi tasfiye)

Faizsiz konut satışı yapan tasarruf finansman şirketleri

BDDK, intibak başvurusunda bulunan tasarruf finansman şirketlerinden 6'sının intibak sürecinin devam ettirilmesine karar verildiğini duyurdu. Bu şirketler ise şunlar:

1- Emin Evim Emin Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. ve Tic. AŞ (İntibak)

2- Fuzul Gayrimenkul Yatırım AŞ (İntibak)

3- Sinpaş Yapı Endüstrisi AŞ (İntibak)

4- İmece Yatırım ve Organizasyon AŞ (İntibak)

5- Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama San. Tic. AŞ

Birleşme Yoluyla (Birleşme Yoluyla İntibak)

* Meskenfinans Gayrimenkul Yatırım Organizasyon San. ve Tic. AŞ

6- Birevim Tasarruf Gayrimenkul Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret AŞ (Birleşme Yoluyla İntibak)

* Çözüm Tasarruf Organizasyon Pazarlama ve Ticaret AŞ (Birleşme Yoluyla İntibak)

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