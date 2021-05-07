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Albaraka'da görüntülü görüşme ile hesap açma dönemi

Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, 'Albarakalı olmak isteyenler hesap açmak için şubelerimize gelmek zorunda değil, mobil uygulamamız sayesinde çok kolay ve basit bir şekilde hesaplarını açabilecek, hizmetlerden yararlanabilecekler' dedi.

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Google News - Timeturk
07.05.2021 14:18:09
Albaraka'da görüntülü görüşme ile hesap açma dönemi

Albaraka Türk, 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren düzenleme kapsamında, görüntülü görüşme hizmetiyle; şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan kolay hesap açma ve müşteri olma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Albaraka Mobil uygulaması üzerinden müşteri temsilcileriyle görüntülü konuşarak, Albaraka Ailesine katılmaya ve masrafsız bankacılık dünyasından yararlanmaya imkan sağlıyor.

Aynı zamanda banka ücretsiz 7/24 FAST, EFT ve Havale hizmetiyle 98/2 kar paylaşım oranlı TL dijital katılma hesabı avantajı sunuyor.

Yeni dönemde, Albaraka mobil uygulaması üzerinden; görüntülü görüşme hizmeti ile şubeye gitmeden ve ıslak imzaya gerek kalmadan çok kısa sürede Albaraka'da hesap açılabiliyor.

Bunun için yapılması gereken Albaraka mobil uygulamasını indirip, Müşteri olmak istiyorum seçeneğini tıklamak. Ekranda çıkan kısa başvuru formu doldurulduktan sonra, NFC, OCR gibi teknolojilerle kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra müşteri temsilcisi ile görüntülü görüşme kapsamında çok kısa süre içinde müşteri numarası ve kanal şifresi oluşturularak hesap açılmış oluyor. Hesap sahipleri ayrıca, talep ettiği ürün ve hizmetlerin de başvurusunu yapabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, şunları kaydetti:

'Pandeminin zorlu koşulları ve kapanma döneminde her türlü imkanımızla bu döneme hazırlıklıyız. Çalışanlarımızın ve müşterilerimizin sağlığını korumak adına tüm tedbirleri alıyoruz. İhtiyaç duyulan her türlü yenilikçi uygulamayı geliştiriyoruz. Bu çerçevede artık Albarakalı olmak isteyenler hesap açmak için şubelerimize gelmek zorunda değil, mobil uygulamamız sayesinde çok kolay ve basit bir şekilde hesaplarını açabilecek ve talep ettikleri hizmetlerden yararlanabilecekler. Bu gibi yenilikçi uygulamalarımızı önümüzdeki dönemde de sürdürerek müşterilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.'

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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