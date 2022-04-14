“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile gerçekleştirdiği 'Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü' kapsamında, aktarlık mesleğinin yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan 'Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı' ilgili tarafların görüşüne sunuldu.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,'Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır.' dedi.

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada,sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'nin talepleri doğrultusunda, geleneksel yolla yeni nesillere aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

ATO'nun çalışmalarını yürüttüğü, ATO İDEA'nın koordinatörlüğünü yaptığı"Aktar (Seviye 5) Meslek Standardı"nınMesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilerek,11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığının ve meslek olarak belgelendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren, "Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı”nında hazırlanarakkamu kurum ve kuruluşları, işçi- işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları olmak üzere ilgili tarafların görüş ve önerilerinesunulduğu kaydedildi.

Sektörden alınan görüş ve önerilerin inceleme ve değerlendirilmesinin ardından nihai taslağın, MYK'ya sunulacağı ifade edilen açıklamadaMYKSektör Komitesi'nde incelenip doğrulanacak yeterliliğin,MYK Yönetim Kurulu onayısonrası Ulusal Yeterlilik niteliği kazanacağı belirtildi.

ATO Başkanı Baran: Hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,Ankara Ticaret Odası olarak mesleklere standart kazandırılması ve belgeli meslek haline gelmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, ulusal yeterlilik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aktar olarak çalışanların mesleği en doğru bilgilerle icra edeceğini belirtti.Baran,"Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır." dedi.

Son tarih 11 Mayıs

“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı”nailişkin yapılacak değerlendirme, görüş ve önerilerin Ankara Ticaret Odası'nın www.atonet.org.tr web sitesinde “ATO'dan Duyurular”bölümünde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”na kaydedilerek, 11 Mayıs 2022 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. .