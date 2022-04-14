DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İstanbul'da pazar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı? Boğaz Köprüsü 17 Nisan Pazar ne zaman kapanacak saat kaçta açılacak?
İspanya'da polis, 67 hektarlık yasa dışı kenevir tarlasını imha etti
“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…
Yemen’de yeni bir dönem mi başlıyor?
Akdeniz'de 4,1 büyüklüğünde deprem
1 ayda 1.053 denetim
İETT öğrencilere zam yok mu? İETT öğrenci aylık akbil (İstanbulkart) zam iptal mi? Akbil öğrenci 78 lira (TL) mi? Metrobüs zammı iptal edildi mi?
ABD'de COVID-19 can kaybı 987 bin 560 oldu
A Life Hospital Yılın En Başarılı Sağlık Kuruluşu ödülünün sahibi oldu
İETT öğrenci aylık yeniden 78 TL mi oldu? İETT öğrenci abonman 109 TL ödeyen ücret iadesi alacak mı? İETT para iadesi yapacak mı?
Berkay Doğan: Bundesliga zor bir lig ama hedeflerim var.
Türkiye'den ABD'ye 'rapor' tepkisi
İETT öğrenci aylık abonman zammı iptal mi edildi? Öğrenci aylık İstanbulkart 78 TL mi oldu? Öğrenci İETT İstanbulkart zam iptal mi?
Belekler Bellona En İyi Çıkış Yapan Mobilya Bayisi ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Selim Belek aldı
Teknolojik İzolatör Sistemleri, Yaşama Değer Katan Teknoloji ödülünün sahibi oldu, ödülü Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Şuyun aldı

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

BURSA

19:48

04:51
19:48
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:32

04:37
19:32
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:15

04:21
19:15
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:58

04:03
18:58
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:46

04:00
18:46
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:49:00

İftar vakti

ANKARA

19:32

04:37
SAHUR
19:32
İFTAR

TIMETURK / EKONOMİ / “Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…

“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ile gerçekleştirdiği 'Ulusal Yeterlilik Hazırlama İşbirliği Protokolü' kapsamında, aktarlık mesleğinin yeterliliklerinin belirlenmesine yönelik ATO'nun 23 No'lu Aktarlar ve Çiçekçiler Meslek Komitesi ile Aktarlar Derneği ve sektör temsilcilerinin katkılarıyla hazırlanan 'Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı' ilgili tarafların görüşüne sunuldu.ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,'Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır.' dedi.

37 Dakika Önce
2022-04-14 18:32:32
“Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı” görüşe açıldı…

Ankara Ticaret Odası'ndan yapılan yazılı açıklamada,sektörleri temsil eden 67 Meslek Komitesi'nin talepleri doğrultusunda, geleneksel yolla yeni nesillere aktarılan mesleklere standart kazandırma çalışmalarına devam edildiği bildirildi.

ATO'nun çalışmalarını yürüttüğü, ATO İDEA'nın koordinatörlüğünü yaptığı"Aktar (Seviye 5) Meslek Standardı"nınMesleki Yeterlilik Kurumu tarafından kabul edilerek,11 Ağustos 2021 tarihli Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandığının ve meslek olarak belgelendiğinin hatırlatıldığı açıklamada, mesleğin başarıyla icra edilmesi için gereken bilgi, beceri ve yetkinlikler ile bu yetkinliklerin kanıtlanması için değerlendirme sürecini içeren, "Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı”nında hazırlanarakkamu kurum ve kuruluşları, işçi- işveren, meslek örgütleri ve eğitim kuruluşları, yetkili işçi sendikası, sınav ve belgelendirme kuruluşları olmak üzere ilgili tarafların görüş ve önerilerinesunulduğu kaydedildi.

Sektörden alınan görüş ve önerilerin inceleme ve değerlendirilmesinin ardından nihai taslağın, MYK'ya sunulacağı ifade edilen açıklamadaMYKSektör Komitesi'nde incelenip doğrulanacak yeterliliğin,MYK Yönetim Kurulu onayısonrası Ulusal Yeterlilik niteliği kazanacağı belirtildi.

ATO Başkanı Baran: Hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacak

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran,Ankara Ticaret Odası olarak mesleklere standart kazandırılması ve belgeli meslek haline gelmesine yönelik çalışmalara büyük önem verdiklerini belirterek, ulusal yeterlilik çalışmalarının tamamlanmasının ardından aktar olarak çalışanların mesleği en doğru bilgilerle icra edeceğini belirtti.Baran,"Aktarlık alanında çalışanların yeterliliklerinin belirlenmesi hem sektörü geliştirecek hem de daha fazla insana iş kapısı açacaktır." dedi.

Son tarih 11 Mayıs

Aktar Seviye 5 Ulusal Yeterlilik Taslağı”nailişkin yapılacak değerlendirme, görüş ve önerilerin Ankara Ticaret Odası'nın www.atonet.org.tr web sitesinde “ATO'dan Duyurular”bölümünde yer alan “Görüş ve Değerlendirme Formu”na kaydedilerek, 11 Mayıs 2022 tarihine kadar [email protected] adresine e-posta yoluyla iletilmesi gerekiyor. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş