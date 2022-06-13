Aksa Doğalgaz 2021'de yatırımlarını yüzde 55 artırdı

Aksa Doğalgaz, 2021 yılı toplam yatırım tutarını bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 891 milyon liraya çıkardı.

Aksa Doğalgaz, 2021 yılı toplam yatırım tutarını bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 891 milyon liraya çıkardı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Aksa Doğalgaz 2021 yılı faaliyet raporunu yayınladı.

Türkiye genelinde hizmet verdiği 27 il, 223 ilçe ve beldede, 16,1 milyon nüfus, 5,7 milyon potansiyel aboneye hizmet veren Aksa Doğalgaz'ın kuruluşundan bugüne kadar enerji alanında ülke ekonomisine ve abonelerine sağladığı tasarruf, 2021 yıl sonu itibarıyla 75 milyar lirayı aştı.

Aksa Doğalgaz, 2021 yılı cirosunu bir önceki yıla göre yüzde 48 artırarak 10,5 milyar liraya, FAVÖK marjını yüzde 42 artırarak 1,3 milyar liraya, öz kaynaklarını yüzde 13 artırarak 1,4 milyar liraya ulaştırmayı başardı. Bir önceki döneme göre şirket net karı yüzde 31,5 artışla 623 milyon lira olarak açıklanırken, bu dönemdeki toplam yatırım tutarı ise yüzde 55 artışla 891 milyon lira olarak gerçekleşti.

Doğal gaz dağıtım ağını genişletmeye devam eden Aksa Doğalgaz, abone sayısını bir önceki yıla göre yüzde 10 artırarak 2021 yıl sonu itibarıyla 4 milyona ulaştırdı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksa Doğalgaz Yönetim Kurulu Başkanı Yaşar Arslan, Türkiye'nin karbon emisyonu azaltım hedeflerine yılda 7,4 milyon ton ile katkı sunduklarını kaydetti.

Yıl içerisinde Türkiye'de dağıtılan toplam doğal gazın yaklaşık yüzde 21,5'ine denk gelen 11,6 milyar metreküp doğal gaz dağıttıklarını ifade eden Arslan, 'Şebeke uzunluğumuzu bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 7,5 artırarak 34 bin 181 kilometreye ulaştırdık. 2021 yılında 54 yeni yerleşim yerinde yaklaşık 1 milyon insanımız daha Aksa Doğalgaz hizmet kalitesi ve ayrıcalığıyla tanıştı. 2020 yılına göre yüzde 48 artışla 10,5 milyar lira ciro elde ettik. Bir önceki döneme göre yüzde 31,5 artışla ulaştığımız 623 milyon lira kar ise ürettiğimiz değerin diğer bir somut yansıması oldu. 2021 yılında yaptığımız 891 milyon lira yeni yatırımımızla, faaliyetlerimize başladığımız 2002 yılından bu yana gerçekleştirdiğimiz yatırımların toplam değeri 4,9 milyar liraya ulaştı.' değerlendirmesinde bulundu.

Arslan, gelecek 5 yıllık dönemde 123 ilçeyi daha doğal gaz konforu ile buluşturmayı hedeflediklerini, her yıl ortalama 5 bin 300 kilometre yeni dağıtım şebekesi yaparak toplam şebeke uzunluğunu da 61 bin 200 kilometreye ulaştırmayı planladıklarını aktardı.​​​​​​​ .