Akkuyu NGS'de son viraja girildi

Mersin'in Gülnar ilçesinde yapımı süren Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS), dördüncü ve son güç ünitesinin temelinin atılması için yürütülen hazırlıklarda sona gelindi.

Türkiye'nin ilk nükleer enerji santrali projesi Akkuyu NGS'de çalışmalar planlandığı şekilde devam ediyor.

İlk üç güç ünitesinde hummalı çalışmaların sürdüğü santralde, temel atma için önemli aşamaların kaydedildiği dördüncü güç ünitesindeki son hazırlıklar da titizlikle yürütülüyor.

Santralin dördüncü güç ünitesinin temel atma hazırlıkları büyük oranda tamamlandı.

Tam kapasite devreye girdiğinde yılda yaklaşık 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek santralin, Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'unu karşılaması öngörülüyor.

Her biri 1200 megavatlık VVER-1200 tipi "III+" nesil 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak santralin ilk ünitesinin Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılının kutlanacağı 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Kalan 3 ünitenin de birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçmesi planlanıyor.

Sıfır emisyonla çevreye zararlı sera gazı salınımı yapılmadan, kesintisiz elektrik üretilebilecek santralin 60 yıl olarak planlanan işletme ömrünün 20 yıl da uzatılma opsiyonu bulunuyor.

- Proje takvime uygun tamamlanacak

Akkuyu NGS Yapı İşleri Direktör Yardımcısı Dmitrii Romanets, Türkiye'nin ilk nükleer güç santralindeki çalışmalar ve hedefleri hakkında AA muhabirine bilgi verdi.

Santraldeki çalışmaların sahanın tüm noktalarında eş zamanlı sürdürüldüğünü anlatan Romanets, "Çok iyi yürütülen yöneticilik sayesinde inşaat ve montaj çalışmaları çok aktif şekilde sahanın her bir köşesinde devam ediyor. Projenin takvime uygun olarak tamamlanmasından yana hiç şüphemiz yok." dedi.

Romanets, birinci güç ünitesinin ana ekipmanlarından olan reaktör basınç kabı, buhar jeneratörleri ve ana sirkülasyon pompaları gibi ekipmanların kurulu olduğunu, mayısta çok önemli aşama kaydederek üniteye ait ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemlerinin de tamamlandığını anımsattı.

Akkuyu NGS'nin ikinci güç ünitesinde, reaktör bölümündeki iç koruma kabının üçüncü katmanın kurulduğunu ve ana binanın duvar yapımına devam ettiklerini dile getiren Romanets, üçüncü güç ünitesinde de iç koruma kabının ilk katmanı ile santralin ek güvenlik sistemlerinden olan kor tutucunun kurulduğunu söyledi.

- "Dört güç ünitesi de devredeyken 4 bin kişi çalışıyor olacak"

Romanets, santralin dördüncü güç ünitesinde önemli aşamalar kaydettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Dördüncü güç ünitesinde temel çukurların kazıları tamamlandı. Ana binaların da beton yastığı döküldü. En yakın zamanda ana binaların temeline beton dökme çalışmaları başlayacak. Reaktör binasında tüm hazırlık çalışmaları tamamlandı. Biz de en yakın zamanda temelin atılmasına hazırlanıyoruz. Santralin dört güç ünitesi devreye alındıktan sonra Türkiye'nin elektrik ihtiyacının yüzde 10'u karşılanıyor olacak. Enerji istikrarı açısından çok önemli bir proje. Akkuyu NGS sayesinde çok önemli istihdam yaratılacak. Hükümetler arası anlaşma kapsamında, proje için en az 600 Türk nükleer mühendisini hazırlamak ve eğitmek durumundayız. Santraldeki dört güç ünitesi de devredeyken 4 bin kişi çalışıyor olacak. Ayrıca projenin Türk sanayisine de katkısı çok büyük. Buradaki inşaat malzemelerinin çoğunu Türk şirketlerinden sağlıyoruz. Onlar gerekli kalite standartları kapsamında, ürünlerini projemiz için temin ederek gerekli tecrübeyi ediniyor. Daha sonra diğer ülkelerde de aynı boyuttaki projeler için malzeme desteği verebilecekler."

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, daha önce projeye ilişkin, "Türkiye yarım asırlık nükleer enerji serüveninde 2023'e doğru adım adım ilerliyor. Akkuyu NGS, Cumhuriyetimizin 100. yılını taçlandıracak." açıklamasında bulunmuştu.