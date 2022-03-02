Akiş GYO 2021 yılında 237.9 milyon TL net kâr elde etti

Akkök Holding'in stratejik iş alanları arasında konumlandırdığı gayrimenkul sektöründeki iştiraki Akiş GYO, 2021 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2021 yılında 237.9 milyon TL net kâr elde ettiğini açıkladı.

Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "2021 yılının ilk yarısı Kovid-19 kaynaklı kısıtlamalar neticesinde görece zayıf bir performans ile geçerken, bu kısıtlamaların sona ermesiyle birlikte yılın ikinci yarısı AVM'lerimizde ciro rekorlarının kırıldığı ve yılı güçlü net kâr rakamıyla kapadığımız bir dönem oldu. Özellikle dördüncü çeyrekte salt kira gelirlerimiz 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 82.8 artış gösterdi" dedi.

“2021'İN İKİNCİ YARISINDA AVM'LERİMİZDE CİRO REKORLARI KIRILDI”

Şirketin 2021 finansal sonuçlarını değerlendiren Akiş GYO Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü İ. Gökşin Durusoy, "Özellikle ana iş kolumuz olan ticari gayrimenkullerimizdeki kiracılarımızın içinde bulunduğu perakende sektöründe yapısal değişikliklerin yaşandığı bir ortamda, şirket olarak güçlü kurumsal yapımız ve stratejik planlamamızla yılı finansal, operasyonel ve sürdürülebilirlik anlamında başarılı bir şekilde tamamladık" dedi.

Durusoy, sözlerine şöyle devam etti:

"AVM'lerimizde vizyoner bakış açısıyla, global trendleri de göz önüne alarak farklılaşma çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyoruz. Alışveriş merkezlerimizin çekim ve deneyim merkezi olması, oldukça yüksek doluluk oranlarıyla birleşince hem kiracılarımız hem de ziyaretçilerimiz tarafından olumlu geri dönüşler alıyoruz. Bu sebeple yılın ikinci yarısında her iki alışveriş merkezimizde tarihsel ciro rekorları kırılması bizim açımızdan sürpriz olmadı."

“2022'DE ÖNCELİĞİMİZ DİJİTALLEŞME OLACAK”

Bağdat Caddesi'ndeki Erenköy binasının Boyner markası altında eylül ayı itibariyle faaliyete geçmesiyle kira gelirlerinin arttığını belirten Durusoy, "2022 yılı da şirketimiz açısından güzel başladı. Özellikle Akasya tarafında Beymen ve LCW mağazalarının planlı büyümeleri ve yenilenen kiracı karmamızla hem doluluk oranlarımızı yüzde 97-98 mertebesine çıkaracağız hem de ziyaretçilerimize daha deneyim odaklı alanlar yaratacağız. Caddebostan ve Beykoz projelerinde ise ruhsat ve imar durumu kaynaklı olumlu gelişmeler var. Bunları da gelişme oldukça kamuoyu ile paylaşıyoruz. 2022 yılında önceliğimiz yine borç azaltmak ve dijitalleşme olacak. Ayrıca 2022 yılında Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alacak olmamız, yatırımcı tabanımızı genişletmek açısından da faydalı olacak” diye konuştu. .