“Akıllı tarım sektörü 5 yılda iki kat büyüyecek”

Girişim Kulübü tarafından online düzenlenen Tarımsal Teknoloji konferansında sektördeki gelişmeleri değerlendiren ekonomist Önder Tavukçuoğlu, 'Dünya akıllı tarım pazarının değerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde iki kat büyümesi bekleniyor' dedi.

Konferansta, tarımdaki teknolojik gelişmeler masaya yatırıldı. Dünya nüfusu hızla artarken gıda tedariğine ihtiyacında arttığı ve tarımsal üretimde su gibi doğal kaynakların verimli kullanılmasının önemine dikkat çekildi.

Dünya nüfusunun 2050 yılına kadar 10 milyara ulaşacağı beklentisinin aynı zamanda tarım ve gıda tedariği krizine de yol açabileceği belirtildi. Nüfus artışına bağlı olarak tarım ve gıda ürünlerine talebin artacağı ve bunun karşılanabilmesi için aynı zamanda üretimin de artacağı ifade edildi.

Uzmanlar, günümüzde hissedilen küresel iklim değişikliğinin olumsuz etkileri göz önüne alındığında üretim araç ve teknolojilerinin daha verimli kullanılabilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Konuşmacılar, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından hazırlanan 'Tarımda Teknoloji Dönemi' başlıklı rapordan örnek verdi. Rapora göre, iklim değişikliği su varlıklarının üzerindeki etkisini artıracak ve tarımsal alanda su kullanım verimliliğinin acil bir şekilde artırılması gerekiyor.

AKILLI BASINÇLI SULAMA YÖNTEMLERİNE GEÇİLMELİ

Tarımsal sulamada modern ve basınçlı sulama yöntemlerine geçilmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekilen raporda "Tarımsal sulamada 2030'a kadar sulanan arazinin tamamında modern ve akıllı basınçlı sulama yöntemlerine geçilmeli, açık kanal cazibeli (yerçekimli) sulama sonlandırılmalı ve yeni açılacak tüm sulama alanlarının akıllı ve verimli yöntemlerle sulanması sağlanmalıdır" denildi.

5 YILDA İKİ KAT ARTACAK

Tarım ve gıda sektörlerindeki büyümeye ilişkin görüş bildiren ekonomist Önder Tavukçuoğlu da "Dünya bir an önce akıllı tarıma geçmeli. Hem iklim değişikliği hem de nüfusa paralel artan talep tarımsal üretimde modern yöntemlerin kullanılmasını zorunlu kılmaktadır. Tarım için en önemli şey kıt su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesidir. Bu da ancak teknolojiyle yapılabilir. Akıllı tarım için gerekli teknoloji ise bugünün ve önümüzdeki yılların önemli sektörü haline gelebilir. Akıllı Tarım Piyasa Araştırması'na göre, 2020 yılında, 25 milyar doları geçen dünya akıllı tarım pazarının değerinin önümüzdeki 5 yıl içerisinde iki kat değerlenmesi beklenmektedir" diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.