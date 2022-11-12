Akfen Yenilenebilir Enerji, sürdürülebilirlik alanında dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldı

Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk 30 şirketi arasına girdi.

Akfen Yenilenebilir Enerji, çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik alanında dünyanın ilk 30 şirketi arasına girdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tamamı yerli ve yenilenebilir kaynaklardan enerji üretimi yapan şirket, uluslararası derecelendirme kuruluşu Moody's tarafından hazırlanan çevresel ve sosyal yönetişim ile sürdürülebilirlik raporunda 70 genel skor elde ederek, tüm sektörler bazında dünyada ilk 30 şirket arasında yer aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen Yenilenebilir Enerji Genel Müdürü Kayrıl Karabeyoğlu, şirketin elektrik üretimi yanında iklim değişikliği ile mücadele ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

'Şirket olarak tamamı yenilenebilir enerji alanındaki kaynaklardan oluşan üretim karışımımız ve bu alanda üretici olmaya yönelik taahhüdümüzü sürdürüyoruz. Sadece elektrik üretimi değil, iklim değişikliği ile mücadele, biyo-çeşitliliği koruma, çevresel ile sosyal yönetim ve bulunduğumuz bölgelerdeki paydaşların yaşam standartlarını artırmayı hedeflediğimiz sosyal sorumluluk çalışmalarımız ile bunun gibi uluslararası alanda kabul gören başarılarımızın sayısını artırmayı hedefliyoruz.' .