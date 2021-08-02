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Akfen GYO'nun gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 182 arttı

TIMETURK / EKONOMİ / Akfen GYO'nun gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 182 arttı

Akfen GYO'nun gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 182 arttı

İlk yarıda 63,9 milyon liralık gelir elde eden şirket, bu alanda salgın öncesi döneme göre yüzde 33 artış yakaladı.

57 Dakika Önce
2021-08-02 16:43:14
Akfen GYO'nun gelirleri yılın ilk yarısında yüzde 182 arttı

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Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın (Akfen GYO) gelirleri yılın ilk yarısında 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 182 artarak 63,9 milyon liraya yükseldi.

Akfen GYO'dan yapılan açıklamaya göre, yılın ilk yarısında şirketin gelirleri yüzde 182'lik artışla 63,9 milyon liraya ulaştı. Gelirlerin, salgın öncesi döneme göre yüzde 33 artması dikkati çekti.

Yaşanan artışta şirketin gelirlerinin korunması için 2021 yılıyla birlikte varlık portföyünün Bodrum Loft Tatil Köyü ve Isparta-Kütahya Öğrenci Yurtları ile zenginleştirilmesi etkili oldu.

Bu yıl 21 otel, 2 öğrenci yurdu, 1 ofis binasından oluşan portföyün avro bazında toplam kira geliri, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 198 artışla 1,5 milyon avroya, TL bazında ise yüzde 302'lik yükselişle 15,1 milyon liraya ulaştı.

- 'Salgın öncesi dönemi 2 yıl erken yakaladık'

Açıklamada değerlendirmeleri yer alan Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, şirket portföyünün geçen yıl sonuna kadar şehir otellerinden oluşması sebebiyle salgın kaynaklı gelir düşüşlerinin yüzde 54'ü bulduğunu bildirdi.

Yıl başından itibaren çok hızlı ve yeni adımlar atarak hem portföylerini salgın etkisini bertaraf edecek şekilde zenginleştirdiklerini hem de mevcut portföyün kira kontratlarını şirket lehine iyileştirerek gelirlerde önemli artışların yolunu açtıklarını anlatan Karaağaoğlu, 'Turizmde 2023''en önce normalleşme beklenmezken, biz attığımız bu adımlarla gelirlerimizi 2 sene daha önce taşımayı başardık. Akfen GYO olarak yüzde 161'lik bedelli sermaye artışıyla bu seneki üçüncü sermaye artışını gerçekleştireceğiz. Bu sayede sermayemiz 8 ayda yaklaşık 5 kat büyümüş olacak. Finansallarımızı daha da güçlendirip, borçluluğumuzu azaltarak kar payı dağıtan bir yapı haline gelmeyi hedefliyoruz.' değerlendirmesini yaptı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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