Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, 2021'de her alanda rekor büyüme gerçekleştirdi

Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, 'Yepyeni bir döneme giren ve nakit fazla üreten bir yapıya kavuşan Akfen GYO, borç ve gelir dengesi sürdürülebilir hale gelen ve finansal yapısı hızla büyüyen ve güçlenen bir şirket haline geldi' dedi.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Akfen GYO) tarafından açıklanan 2021 yılı finansal sonuçlarına göre, şirketin sermayesi 7 kat artışla 1,3 milyar TL'ye ve öz kaynakları 6 kat artarak 4,3 milyar TL'ye dayandı.

Akfen GYO'nun açıklamasına göre, şirket bir önceki yıl 240 milyon TL zararda iken, 2021 yılında 2,1 milyar TL'lik kâra ulaştı.

Mevcut finansallarının güçlendirilip, birçok alanda şirketin gelecek vizyonunun öne çıkarılmasına yönelik 2021 yılında art arda yeni kararları uygulamaya sokan Akfen GYO, bu adımların sonuçlarını fazlasıyla aldı. 2021 finansal sonuçlarına göre şirket, bulunduğu her alanda rekor büyüme gerçekleştirdi.

2021 rakamlarına göre şirketin sermayesi 184 milyon TL'den 7 kat artışla 1,3 milyar TL'ye çıkarken, şirketin öz kaynakları 6 kat artarak 718 milyon TL'den 4 milyar 357 milyon TL'ye ulaştı. Şirketin 2,9 milyar TL olan toplam aktifleri ise 2,5 kat artışla 6,9 milyar TL'ye dayandı. Yatırım amaçlı gayrimenkullerin toplam değeri yine 2,5 kat artışla 2,7 milyar TL'den, 6,2 milyar TL'ye çıktı. Akfen GYO, 2021 yılında attığı adımlarla, net işletme sermayesi eksi 490 milyon TL'den artı değere ulaştı. Şirketin net borcu 200 milyon avrodan yüzde 37'lik azalışla 127 milyon avroya geriledi.

Akfen GYO'nun portföy gelirleri avro bazında 2,5 kat arttı. Öte yandan gelirler bakımından bir yıllık dönem içerisinde şirketin daha önce elde ettiği 17,2 milyon avroluk gelir rekoru, 17,7 milyon avroya çıktı. 2020 yılında Accor'un işlettiği 19 otelde doluluk oranları yüzde 33 olarak gerçekleşirken, bu rakam 2021'de yüzde 55'e geldi.

- 'Henüz ilk yılda önemli iyileşmeye imza attık'

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akfen GYO Genel Müdürü Sertac Karaağaoğlu, “Yaşanan salgının sektörümüze ve şirketimize olumsuz etkilerini görmeye başlar başlamaz sermaye artırımları, yeni varlık alımları, tahvilin hisseye çevrilerek itfası, otel kiralama sözleşmelerindeki iyileşme ve işletme giderlerindeki azalma ile daha güçlü bilanço ve gelir tablosu hedefledik. Ortaya çıkan sonuçlar daha ilk yılımızda önemli bir iyileşmeye imza attığımızı gösteriyor.' ifadelerini kullandı.

Azalan borç ve artan gelirle daha erken dönemde temettü dağıtımı ve yeni yatırım stratejisiyle yola devam ettiklerine dikkati çeken Karaağaoğlu, “Yepyeni bir döneme giren ve nakit fazla üreten bir yapıya kavuşan Akfen GYO, borç ve gelir dengesi sürdürülebilir hale gelen ve finansal yapısı hızla büyüyen ve güçlenen bir şirket haline geldi. 2022 yılında bu gücü paydaşlarımızın azami faydasını sağlayacak şekilde değerlendireceğiz.” değerlendirmesinde bulundu. .