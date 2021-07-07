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TIMETURK / EKONOMİ / Akbank'tan yeni açıklama: Hizmet vermeye başladık

Akbank'tan yeni açıklama: Hizmet vermeye başladık

İki gündür müşterilerine hizmet veremeyen Akbank resmi twitter hesabından yeni bir açıklama yayımladı. Açıklamada ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

2 Saat Önce
2021-07-07 21:18:00
Akbank'tan yeni açıklama: Hizmet vermeye başladık

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Akbank müşterileri yaklaşık olarak 48 saatin üzerinde bir süreden beri hizmet almada sıkıntı yaşıyor. Bu noktada kurumdan açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Resmi twitter hesabından açıklama yapan Akbank şu ifadeleri kullandı:

 

 

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Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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