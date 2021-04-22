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Akbank'tan ramazanda KOBİ'lere özel kredi

Akbank’ın KOBİ’lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli.

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22.04.2021 00:09:13
Akbank'tan ramazanda KOBİ'lere özel kredi

Akbank, ramazanda KOBİ'lerin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri ve ödeme planlarını kendilerinin belirleyebilecekleri kredi fırsatı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, KOBİ'lerin nakit akışını düzenleyebilmesi, işlerinin yoğun olduğu dönemlerde finansman ihtiyacını karşılaması ve rahatça geri ödeyebilmesi için ramazana özel kredi hazırladı.

Akbank'ın KOBİ'lere destek olmak amacıyla sunduğu kredi, 250 bin TL ve 36 ay vadeye kadar olan taksitli ticari kredi başvuruları için geçerli. Kredi ödemeleri aylık eşit taksitler halinde yapılabildiği gibi krediyi kullanan KOBİ'nin tercihine göre de belirleniyor ve 3 ay sonra ödemeye de başlanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Bülent Oğuz, müşterilerinin tüm ihtiyaçlarını yakından izlediklerini belirterek, “Bildiğiniz gibi, KOBİ'lerin ödeme ve tahsilat dönemleri yani nakit akışı çok öngörülebilir değil, işlerinin daha fazla olduğu dönemler olabiliyor, bu dönemlerde ticari faaliyetleri için nakit ihtiyacı ortaya çıkabiliyor. Bu noktada kredi ihtiyaçlarını karşılamak ve geri ödemelerini işlerinin durumuna göre yapmak, esnek olmak istiyorlar. Bu gerçekten hareketle Ramazan'da KOBİ'leri düşünerek ödeme planlarını kendi belirleyebildikleri bir kredi hazırladık.' ifadelerini kullandı.

Bu krediden yararlanmak isteyen KOBİ'lerin, Akbank şubelerinden başvuru yapabileceklerini aktaran Oğuz, 'Ayrıca ticari faaliyeti bulunan, vergi levhası olan bankamız mikro segment müşterileri 50 bin TL'ye kadar olan aylık eşit taksitli kredi talepleri için Akbank Mobil üzerinden başvurabilecek. Üstelik yeni üye iş yeri olacak KOBİ'ler, Akbank'tan, Ramazan'a özel bu kredi ile birlikte ticari kredi kartı da alırsa 6 ay boyunca üye işyeri hizmet ücretlerinde indirimden ve avantajlı komisyon oranından yararlanabilecek.' değerlendirmesinde bulundu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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