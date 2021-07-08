DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Taliban, Afganistan'ın İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı’nın kontrolünü ele geçirdi
Aşıda sıra hayvanlara geldi
'Uluslararası Türk Sinema Film Arşivi' tehlike altında
Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt
Kulüpler Birliği'nden 'maçlara çıkmama' uyarısı
Gürcistan’dan ‘stratejik ittifak’ vurgusu
İtirafçı olduktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan eski tuğgeneral Serdar Atasoy gözaltına alındı
'Bankalar 3 yıllık TGA yönetimi politikaları hazırlayacak'
Biden'dan ''Afganistan'' açıklaması: 31 Ağustos'ta çekiliyoruz
Bakan Selçuk Eymir'de öğrencilerle bisiklet sürdü
Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda kemer işlemeli mezar taşı tespit edildi
Kızını ve torunlarını öldürdüğü iddia edilen anneanne konuştu
Konyalı bisikletçiler tarlada kondisyon geliştirip şampiyonluğa ulaşıyor
TSKB'den sendikasyon kredisi açıklaması
Mehmet Aydın: 50 bin euro ve 3 Bitcoin ile 3 yıl geçindim

TIMETURK / EKONOMİ / Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt

Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt

Akbank, yaklaşık 2 gün süren sistem arıza nedeniyle yaşanan kesintilere yönelik 'Müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır' açıklamasını yaptı.

48 Dakika Önce
2021-07-08 22:20:44
Akbank'tan müşteri bilgilerine ulaşıldığı iddialarına yanıt

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

Akbank, 6 Temmuz'da başlayan banka ana bilgisayarlarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintilerin, ilgili birimler ve teknoloji iş ortaklarının yaptığı çalışmalar neticesinde giderildiği açıklamasının ardından sosyal medyadan yeni bir duyuru yaptı.

Duyuruda "Bazı sosyal medya hesaplarında bankamız müşteri bilgilerine ulaşıldığı yönündeki iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Müşterilerimizin kişisel verileri her zaman olduğu gibi güvendedir. Söz konusu paylaşımlara karşı tüm yasal yollara başvurma hakkımız saklıdır" denildi.

​Akbank dijital bankacılık sistemlerinde salı sabahı başlayan sorun nedeniyle 43 saat hiçbir bankacılık işlemleri yapılamadı. Böylece dünya bankacılık tarihinde ilk kez bir banka 2 gün sistemlerinin göçmesi nedeniyle faaliyet gösteremedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH
İHH