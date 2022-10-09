Akbank'tan ''kredi kartlarında mükerrer işlem'' açıklaması

Akbank'tan yapılan açıklamada, 'Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir' ifadelerine yer verildi.

Akbank, kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklıkların giderildiğini ve müşterilerin kredi kartlarının limit sorununun çözüldüğünü duyurdu.

Akbank kredi kartı işlemlerinin ekstreye mükerrer yansımasına ilişkin üçüncü kez açıklamada bulundu.

Bankanın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bankamız kredi kartı işlemlerine yansıyan aksaklık giderilmiştir. Bu durumdan etkilenen müşterilerimizin kredi kartlarının limit sorunu çözülmüştür. Mükerrer kayıtlar düzeltilmektedir. Yaşanan olumsuz süreçten dolayı özür dileriz" denildi. .