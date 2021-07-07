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TIMETURK / EKONOMİ / Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama

Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama

Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin yapılan açıklamada, 'Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz.' ifadeleri yer aldı.

3 Saat Önce
2021-07-07 20:38:25
Akbank'tan hizmet kesintilerine ilişkin açıklama

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Sabah saatlerinde sistemlerinde teknik nedenlerle sorunlar yaşandığını açıklayan Akbank'tan yeni bir duyuru yapıldı. Bankanın resmi Twitter hesabından yayınlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Hizmetlerimizdeki kesintileri gidermek için yoğun çalışmalarımızı teknoloji iş ortaklarımızla beraber aralıksız sürdürüyoruz. Sistemlerimizi önümüzdeki saatlerde kademeli olarak devreye almayı hedefliyoruz. Gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Süreçten etkilenen başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımızdan özür dileriz."

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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