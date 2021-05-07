Akbank, mobilden Akbanklı olanlara fırsatlar sunuyor

Akbank, mobilden Akbanklı olanlara 1 yıl boyunca EFT ve havale, limit üstü para çekme ve ortak ATM işlemlerinden ücretsiz faydalanma imkanı sunuyor.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ilk kez Akbanklı olup Akbank Mobil'den Axess veya Wings'e başvuranlar ise internet alışverişlerinde yüzde 10, ayda 75 TL, 1 yıl sonunda da toplam 900 TL'ye varan kaybolmayan chip-para kazanabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, 'Tüm müşteri etkileşim noktalarında sade ve yalın hizmetler sunan bir banka olarak, uzaktan müşteri olma konusunda da mükemmel hizmet vermek için hazırız.' ifadesini kullandı.

Akbank Mobil'den müşteri olanları birçok avantajın beklediğini aktaran Yüce, uzaktan müşteri olma süreciyle ilgili şunları kaydetti:

'1 Mayıs'ta başlayan yeni yasal düzenleme sayesinde Akbank Mobil'i indirenler bilgilerini girerek ve kısa bir video görüşmesi yaparak dakikalar içinde Akbanklı olabiliyor. Akbank Mobil'i indirenler vadesiz hesap, banka kartı, kredi ve kredi kartı başvurularını da anında yapabiliyor. Üstelik onaylanan kredi ve kredi kartı başvurularında, müşteri olma sürecinin sonunda, kredi hesaplarına yatmış, Türkiye'de bir ilk olan cebe inen kredi kartları kullanıma açılmış oluyor. Böylelikle kullanıcılar, son derece basit ve akıcı bir deneyimle diledikleri zaman ve diledikleri yerden Akbank müşterisi olurken, aynı zamanda pek çok temel bankacılık ürününe de kısa sürede sahip olabiliyor. Uzaktan müşteri edinimi için ileri teknolojileri kullanarak tasarladığımız sürecimizi baştan sona Optik Karakter Tanıma (OCR), Yakın Mesafe İletişimi (NFC), biyometrik, canlılık kontrolleri ve görüntülü görüşme adımlarıyla, birbirini tamamlayan, çapraz teyitlerin yapıldığı tek bir oturum şeklinde tasarladık.'

Yüce, dijital bankacılığı finansal kapsayıcılığı hızla geliştirmek için önemli bir araç olarak gördüklerini belirterek, 'Müşterilerimize sunduğumuz dijital ve yenilikçi ürün ve hizmetleri geliştirerek yaygınlaştırmaya devam edeceğiz. Yeni dönemin bu hedeflerimize ulaşmada önemli bir etkisi olacağına inanıyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.