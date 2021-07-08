Akbank krizi fırsata çevirebilir!

Nasıl ki ülkemizde son dönemde yaşadığımız depremler esnasında GSM operatörleri 'kesinti-bağlantı' sorunu yaşadı ve bu örneği not alarak aksayan yönlerini telafi edip daha hızlı ve kesintisiz bağlantı için kafa yormaya koyuldularsa Akbank yönetimi de bu olağanüstü durumdan mutlaka dersler çırarmış ve çıkaracaktır

Türk bankacılığının önemli markalarından Akbank geçtiğimiz gün talihsiz bir süreç yaşadı. Akbank dijital bankacılık sistemlerinde geçtiğimiz salı günü sabah saatlerinde başlayan sorun nedeniyle 43 saat bankacılık işlemleri gerçekleştirilemedi. Bankadan yapılan açıklamalarda siber saldırının söz konusu olmadığı üzerinde duruldu ve çözüm arayışlarına vurgu yapıldı.

"Bu siteye ulaşılamıyor", "Oturum kapandı"

Bankanın uygulamalarından gelen "Oturum kapandı" ve "Bu siteye ulaşılamıyor" uyarıları sonrasında kullanıcıların aramaları da arttı. Ayrıca pos cihazları ve ATM'lerde de sorunlarla karşılaşıldı.

Bankadan yapılan açıklamada "Sistemlerimizde yavaşlama ve kesintiler yaşanmaktadır. İlgili birimlerimiz konuyla ilgili çalışmaktadır. Müşterilerimizin gösterdiği anlayış için teşekkür ederiz." denildi

Vatandaşlar tepkide haklı ama...

Bilişim uzmanları Timetürk'e yaptıkları açıklamada bu tarz olayların en gelişmiş ülkelerde bile yaşandığına dikkati çektiler. Uzmanların yorumu ise şu noktada birleşiyor: "Bu durum elbette tüketicileri etkiledi. Başta banka müşterileri olmak üzere çoğu vatandaş tepki gösterdi. Kimileri okul taksidini yatıramadıklarından kimileri ticari ödemelerini gerçekleştiremediklerinden, kimileri borcunu kapatamamaktan şikayet etti. 2 gün süren bu sorunun vatandaşa negatif yansıması ve tepkilere neden olması da elbette doğal.Bu tarz kesintiler daha önce de Koçbank ve Ziraat gibi bankalarda yaşanmıştı. Bu örneklerden yola çıkarak herhangi bir bankanın hedefe konularak karalanması asla sözkonusu olmamalı."

Zemin fırsatçılarına dikkat

Türk bankacılığının geldiği nokta ortada. Bankacılık teknolojisinde Türkiye'nin aldığı yol belli. Türk bankacılık sistemi gerek uygulama gerekse altyapı yönünden çoğu Avrupa bankalarından daha iyi bir konumda ve bu bir gerçek. Konunun Akbank özeline çekilerek gerek Akbank gerekse Türk bankacılık hizmetlerini karalama modunda olanlara Türk halkının taviz vermemesi lazım. Hemen her konuda nasıl ki korsanlar açık arıyor ise kriz anlarında açık kollayan fırsatçılara da zemin hazırlanmamalı ve onlara karşı dikkatli olmak gerek.

Velhasıl bugün; problemin çözülmesinin ardından bankadan yapılan yeni açıklamada, "Şubelerimiz, 8-9 Temmuz 2021 tarihlerinde müşterilerimize öğle saatleri de dahil olmak üzere 09.00-19.00 arasında kesintisiz hizmet verecektir." denildi

GSM şirketleri örneği düşünülürse...

Türkiye dijital bankacılığa geçiş yapan ilk ülke değil elbette. Dijital teknolojinin kullanımı ve son teknolojinin kurumlara yansıması yakın bir tarihe rastlıyor. Nasıl ki ülkemizde son dönemde yaşadığımız depremler esnasında GSM operatörleri "kesinti-bağlantı" sorunu yaşadı ve bu örneği not alarak aksayan yönlerini telafi edip daha hızlı ve kesintisiz bağlantı için kafa yormaya koyuldularsa Akbank yönetimi de bu olağanüstü durumdan mutlaka dersler çırarmış ve çıkaracaktır.Daha doğrusu ileriye dönük projeksiyon açısından bu krizi uzun vadeli bir fırsat olarak görüp öyle değerlendirilecektir.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.