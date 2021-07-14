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TIMETURK / EKONOMİ / Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!

Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!

Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü. Ancak kamu bankasındaki arıza kısa sürede düzeltildi ve sistem normale döndü

59 Dakika Önce
2021-07-14 19:32:51
Akbank'ın ardından Ziraat Bankası'nda da sistem çöktü!

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Geçtiğimiz günlerde Akbank'ta yaşanan 2 günlük sistem arızasının ardından benzer bir arıza da Ziraat Bankası'nda yaşandı.

HİZMET KESİNTİSİ YAŞANDI

Kamu bankasında bugün saat 14.00 sıralarında teknik bir arıza yaşandı. Arıza nedeniyle Akbank'ta olduğu gibi Ziraat Bankası'nda da hizmet kesintisi yaşandı. Bankanın internet şubesi, mobil şubesi ve ATM'leri hizmet dışı kaldı.

SORUN KISA SÜREDE ÇÖZÜLDÜ

Kesinti Akbank da olduğu gibi çok uzun sürmedi. Kısa süre içinde sorun çözülürken, işlemler normal seyrine döndü. Ziraat Bankası'ndan konuya dair henüz resmi bir açıklama gelmedi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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