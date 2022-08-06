Akaryakıtta sevindiren haber! Uzman isim açıkladı o seviyelere kadar düşebilir

Petrol fiyatları 93,20 dolar düzeyine çekilerek son 5,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Bu gelişme sonrası benzine 2,23 TL, mazota ise 1,15 TL indirim yapıldı. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen merak edilen 'Petrol fiyatlarında düşüş sürecek mi' sorusuna cevap verdi.

Rusya-Ukrayna Savaşı ile artan belirsizlik ve arz endişeleriyle yükselen petrol fiyatları, bu kez 'Resesyon' endişeleriyle geri çekildi. Son 5,5 ayın en düşük seviyesine gerileyen petrol sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt fiyatlarına indirim yapıldı. Peki brent petrol için düşüş sürecek mi?

BRENT PETROL 5,5 AYIN DİBİNİ GÖRDÜ

Petrol fiyatları Rusya Ukrayna krizinde yaşanan iyimser beklentilerle Haziran ayı ortasında düşüş trendine girdi. Arz endişelerinin hafiflemesi, Fed'in faiz artırımları ve şahin duruşu sonrası petrol 100 dolar psikolojik bandının altına sarktı.

Küresel ekonomide yaşanan resesyon endişelerinin enerji emtialarına da yansıması sonrası Brent 93,20 dolar bandına çekilerek son 5,5 ayın en düşük seviyesini gördü.

AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ

Petrol tarafında yaşanan bu geri çekilme sonrası benzin ve mazot fiyatı başta olmak üzere akaryakıt pompa fiyatları için düşüş beklentisi oluşturmuştu.

MAZOTA 1,15 TL, BENZİNE 2,23 TL İNDİRİM

Sektör temsilcilerinden alınan bilgiye göre, benzin fiyatı için 2,23 TL, mazot fiyatı için 1,15 TL indirim yapıldı.

BRENT PETROL FİYATLARI İÇİN DÜŞÜŞ SÜRECEK Mİ?

Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen akaryakıt fiyatları için belirleyici olan petrol piyasasındaki son gelişmeleri değerlendirdi. Ergezen, 'Petrol fiyatları için sürecek mi' sorusunu cevapladı.

Bir süreden beri Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol fiyatları için yükselişler olduğunu ifade eden Ergezen, "Ancak son dönemde küresel ekonomide birçok ülkede 'Resesyon' beklentisi oluştu. Birçok emtia da bu resesyon fiyatlaması yaşanırken, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle bu fiyatlama petrol başta olmak üzere enerji emtialarına yansımadı" dedi.

"KÜRESEL EKONOMİDE BÜYÜME ENDİŞELERİ ARTIYOR"

Endüstriyel metallerden başlayıp tarım emtialarına yansıyan resesyon fiyatlamalarının öne çıktığını bildiren uzman isim, "Neden bu oldu? Çünkü dünyada merkez bankaları faizleri artıyor. Bununla birlikte de büyüme endişeleri artıyor" diye konuştu.

"FAİZLER ARTINCA EKONOMİLER YAVAŞLIYOR"

Faizler artınca ekonomilerin yavaşladığını belirten Ergezen, "Bu nedenle birçok emtia fiyatlarında düşüşleri gördük. Dolar endeksi yukarı gidiyor. Buna rağmen petrol fiyatları güçlü kalmaya devam ediyordu. Bunun en büyük nedeni tabiki Rusya-Ukrayna Savaşı'ydı" ifadelerini kullandı.

"HAVACILIK SEKTÖRÜ PETROL FİYATLARINI CANLI TUTTU"

Petrolün güçlü kalmasının diğer etkisinin de özellikle ulaştırma sektörü olduğunu belirten Ergezen, "Özellikle pandemiden çıkışla birlikte havacılık sektörünün çok canlı olması burada burada petrol talebini yüksek tutan unsurların başında geliyordu" dedi.

PETROL FİYATLARI NEDEN DÜŞTÜ?

Ergezen, "ABD Merkez Bankası'nın (Fed) geçtiğimiz toplantısında faiz kararının yanında gelecek projeksiyonlarını da paylaşması, şimdiye kadar resesyonu fiyatlamayan petrol fiyatlarında, yeni fiyatlamaları neden oldu" diye konuştu.

Uzman isim, "Buradaki etken neydi? Fed'in 2022 yılı sonuna kadar faizleri 3,25-3,50 bandına kadar çekmesi bekleniyor. 2023 yılında da tekrar 2,50 civarına düşebilir gibi bir algı oluştu piyasalarda. Bu da emtialarda petrol dahil resesyon fiyatlamasını genişletti ve enerji fiyatlarında bir geri çekilme gördük" açıklamasında bulundu.

"PETROLDE 85 DOLAR BANDINA KADAR BİR GERİLEME OLABİLİR"

99-100 dolar bandının altında kalan petrol fiyatlarının 85 dolar bandına kadar geri çekilmesinin gündeme gelebileceğini ifade eden Ergezen, "Resesyon ile beraber beklenilen fiyatlamalar petrol için 85-87 dolar diyebiliriz. Burada Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle petrol fiyatlarında 30 dolarlık bir risk primi de olduğunu unutmamak lazım" dedi.

"RUSYA-UKRAYNA TARAFINDA ANLAŞMA OLURSA 65 DOLAR DÜZEYİ GÜNDEME GELEBİLİR"

Ergezen, Rusya Ukrayna Savaşı tarafında iyimser gelişme durumunda bunun risk priminde azalışa yol açacağını ve petrol fiyatlarında 65 dolar bandına kadar bir geri çekilme olacağını bildirdi.

Uzman isim, "Ben petrol fiyatlarının düşme ihtimalini yükselme ihtimalinden daha beklenebilir olduğunu düşünüyorum. Önümüzdeki dönem için 85-87 dolar bandının en olası bir fiyatlama olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sabah .