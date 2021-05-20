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Akaryakıtta ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

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20.05.2021 09:35:14
Akaryakıtta ÖTV zammı

Akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 95 oktanlı kurşunsuz benzindeki ÖTV 1.3313 TL/lt, 98 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV 1.5836 TL/lt oldu. Motorinde ÖTV 1.2931 TL/lt olarak belirlenirken, otogazda ÖTV 0.8107 TL/kg oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu.

Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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