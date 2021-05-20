Akaryakıtta ÖTV zammı

Cumhurbaşkanı kararıyla, akaryakıt üzerinden alınan özel tüketim vergi oranları yeniden belirlendi. Karar bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Akaryakıtta uygulanan özel tüketim vergisi (ÖTV) tutarları yeniden belirlendi. Cumhurbaşkanlığının konu ile ilgili kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre 95 oktanlı kurşunsuz benzindeki ÖTV 1.3313 TL/lt, 98 oktan kurşunsuz benzinde ÖTV 1.5836 TL/lt oldu. Motorinde ÖTV 1.2931 TL/lt olarak belirlenirken, otogazda ÖTV 0.8107 TL/kg oldu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından spekülasyonu önlemek adına başlatılan tavan fiyat uygulaması 17 Mayıs'ta sona erdi. İki aylık süreçte devletin, her litre benzinde 1 lira 66 kuruş, motorinde ise 1 lira 33 kuruş ÖTV alacağı oluştu.

Bu nedenle tavan fiyat uygulamasının sona ermesiyle birlikte akaryakıt ürünlerinden alınan özel tüketim vergisi oranlarında düzenlemeye gidildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.