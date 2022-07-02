Akaryakıtta çifte indirim...

Motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra şimdi de benzin ve LGP fiyatları düştü. Benzine 2 lira 13 kuruş, LPG'ye 1 lira 71 kuruş indirim geldi. Böylece benzin 25 lira seviyelerine, oto gaz ise 10 lira seviyelerine geriledi.

Motorinden sonra benzin ve LPG'den gelen haber de sürücüleri sevindirdi. Önceki 2 gün motorin fiyatlarına peş peşe gelen indirimlerden sonra bugün de benzin ve LPG fiyatları düştü. Yeni fiyatlar 1 Temmuz itibarıyla tabelya yansıdı...

BENZİN VE LPG KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından benzinin litresi İstanbul'da 25.17'ye, Ankara ve İzmir'de 25.29 TL'ye geriledi. Otogazın litre fiyatı ise İstanbul'da 10.69 TL'ye, Ankara'da 10.66 TL'ye, İzmir'de ise 10.56 TL'ye geriledi. Akaryakıt fiyatları bayiler arasında küçük değişiklikler gösterebiliyor.

MOTORİNE ÜST ÜSTE İNDİRİM GELMİŞTİ

29 Haziran tarihinde motorine 2 lira 50 kuruş, 30 Haziran tarihinde ise 84 kuruş indirim geldi. Böylece iki günde fiyat 3 lira 34 kuruş geriledi.