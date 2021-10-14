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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta zam mı gelecek? Benzine zam mı geliyor? Mazota- LPG'ye gelen zamlar pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıta zam mı gelecek? Benzine zam mı geliyor? Mazota- LPG'ye gelen zamlar pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıta zam mı gelecek? Benzine zam mı geliyor? Mazota- LPG'ye gelen zamlar pompaya yansıyacak mı? Döviz kurlarında yaşanan yükselme araç sahiplerini endişelendiriyor. Türkiye enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü yurt dışından dövizle alıyor. Dövizde yaşanan kur artışları ile akaryakıta zam geliyor ancak bu zamlar “eşel mobil” sistemi ile pompaya yansımıyordu. Motorine ve LPG'ye gelen peş peşe zamlar sonrasında ÖTV sıfırlandı ve yeni zamların pompaya yansımaya başlayacağı iddia edildi.

8 Saat Önce
2021-10-14 10:11:03
Akaryakıta zam mı gelecek? Benzine zam mı geliyor? Mazota- LPG'ye gelen zamlar pompaya yansıyacak mı?

Akaryakıta zam mı gelecek? Benzine zam mı geliyor? Mazota- LPG'ye gelen zamlar pompaya yansıyacak mı? Döviz kurlarında yaşanan yükselme araç sahiplerini endişelendiriyor. Türkiye enerji ihtiyacının büyük bir bölümünü yurt dışından dövizle alıyor. Dövizde yaşanan kur artışları ile akaryakıta zam geliyor ancak bu zamlar “eşel mobil” sistemi ile pompaya yansımıyordu. Motorine ve LPG'ye gelen peş peşe zamlar sonrasında ÖTV sıfırlandı ve yeni zamların pompaya yansımaya başlayacağı iddia edildi.

Döviz kurlarında son haftalarda yaşanan yukarı yönlü hareket vatandaşları endişelendirmeye başladı. Özellikle araç sahipleri akaryakıt fiyatlarına zam yapılacağı korkusunu yaşıyordu. Haziran'dan bu yana benzinde geçtiğimiz perşembe gününe kadar toplam 8 kez fiyat artışı, 3 kez fiyat indirimi oldu. Bu fiyat artışları ve indirimleri Eşel sistemi uygulandığı için pompaya yansımadı. Yani vatandaş akaryakıta gelen zamları cebinden karşımaıyordu. Ancak iddialara göre bundan sonra akaryakıta gelecek zamların pompa saış fiyatlarına yansıyacağı iddia edildi.

Akaryakıta zam mı gelecek?

Uzmanlar, 2018 yılının Mayıs ayından bu yana akaryakıtta, “eşel mobil” sistemi uygulandığını anımsatarak, “Bu sistemde, benzin, motorin ve otogaza gelecek zamlar, ilgili üründeki ÖTV'den karşılanıyordu. Motorinde ve otogazda, peş peşe gelen zamlar sonrasında ÖTV sıfırlandı. Motorinde 2,05 TL, otogazda 1 TL'lik ÖTV vardı. Bu tutarlar sıfırlandı. Benzinde 2 TL 53 kuruşluk ÖTV vardı. Geriye kalan ÖTV tutarı yalnızca 23 kuruş” dedi. Uzmanlar, ÖTV'ler sıfırlandığı için bundan sonra gelecek her zammın pompaya artış olarak yansıyacağına işaret etti.

Benzine zam mı geliyor?

Gelir İdaresi E. Strateji Geliştirme Daire Başkanı Nazmi Karyağdı, Dünya gazetesine yaptığı açıklamada, sistemin şu ana kadar akaryakıt kaynaklı enflasyonun önlendiğini söyledi. Karyağdı eşel mobil sistemden vaz geçilmesi halinde verginin fiyata eklenerek litre başına 2.5-3 lira arasında zammın otomatik olarak pompa fiyatına yansıtılacağı anlamına geldiğini bildirdi. Akaryakıtta son dönem uygulanan eşel mobil sistemi ile maliyetlerden kaynaklanan fiyat artışının tüketiciye yansımaması için kur ve petrol fiyat artışları ÖTV'den karşılanıyor. Son zamanlarda yaşanan aşırı artışlar sonucunda LPG ve motorinde ÖTV sıfıra kadar inerken, benzinde halen küçük bir marj bulunuyor. Yani bundan sonraki fiyat artışları direk tüketiciye yansıyacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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