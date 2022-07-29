Akaryakıta zam mı gelecek? Akaryakıt güncel fiyatı ne kadar? 29 Temmuz benzin fiyatı

FED’in faiz artışından sonra döviz ve altın piyasasında artış yaşandı. Bununla birlikte petrol fiyatının da artmasıyla gözler akaryakıta çevrildi. Akaryakıta zam mı yapıldı? Benzin ne kadar oldu? Güncel motorin fiyatı kaç TL? İşte 29 Temmuz 2022 benzin fiyatı…

Geçtiğimiz aylarda başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra enerji krizi ortaya çıktı. Bununla birlikte brent petrol fiyatı da rekor seviyelerde ulaştı. Brent petroldeki bu yükseliş sonrasında küresel çapta akaryakıt fiyatlarında art arda zamlar geldi. Yaşanan bu olumsuzluklar sebebiyle atılan politik adımlar ve tahıl koridoru anlaşmasının yapılması gibi olumlu gelişmeler, brent petrolde düşüşe neden olmuştu. Ancak tekrardan brent petrolde artış gözüküyor.

Brent petrol ne kadar?

Yüzde 1,3 oranında yükselen brent petrol 103 dolar seviyelerinden işlem görürken yaşanan artış sonrası benzin ve motorine zam beklendiği bildirildi.

ABD'te ham petrol stokları azalıyor

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; Brent petrol fiyatlarının yükselmesinin nedenleri arasında, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki azalışın olduğu da biliniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 4 milyon 500 bin varil azalarak 422 milyon 100 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Bahsi geçen dönemde ABD'nin benzin stokları da 3,3 milyon varil azalışla 225 milyon 100 bin varil oldu. Bu veriler, ülkede petrol talebinin yüksek seyrettiği algısı oluşturarak fiyatları destekledi.

Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar?

ABD Merkez Bankasının (FED) dün tahmin edildiği gibi politika faizini 75 baz puan artırarak yüzde 2,25-2,50 aralığına yükseltmesinden sonra FED Başkanı Jerome Powell'ın önümüzdeki toplantılarda daha yumuşak adımlar atılabileceği mesajını vermesi de fiyatları destekleyen bir etken oldu.

29 Temmuz güncel akaryakıt fiyatları



İstanbul'da mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da benzin fiyatı: 22.25 TL/LT

İstanbul'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.53 TL/LT

İstanbul'da LPG fiyatı: 10.79 TL/LT

Ankara'da mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

Ankara'da benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT

Ankara'da mazot (motorin) litre fiyatı: 24.62 TL/LT

Ankara'da LPG fiyatı: 11.05 TL/LT

İzmir'de mazot ve benzin fiyatı ne kadar oldu?

İzmir'de benzin litre fiyatı: 22.36 TL/LT

İzmir'de mazot (motorin) litre fiyatı: 24.65 TL/LT

İzmir'de LPG fiyatı: 10.73 TL/LT

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