Akaryakıta zam mı geldi? Akaryakıt fiyatları nedir?

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin fiyatına 52 kuruş zam yapıldığını ve bunun pompa fiyatlarına yansıyacağını duyurdu. Benzinin litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldı.

Art arda yapılan akaryakıt zamlarının ardından araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırmaya başladı. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), motorin fiyatına 52 kuruş zam yapıldığını benzinin ise litre fiyatına 46 kuruş zam yapıldığını duyurdu.

Zam sonrası benzinin litresi İstanbul'da 13,59 liradan 14,05 liraya, İzmir'de 13,67 liradan 14,13 liraya çıkacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) alınan bilgiye göre, motorinin litresi Ankara'da ortalama 14,34 liradan, İstanbul'da 14,27 liradan, İzmir'de ise 14,34 liradan satışa çıkacak.

LPG'nin litre fiyatı da Ankara'da ortalama 8,80 liradan 9,09 liraya, İstanbul'da ortalama 8,76 liradan 9,05 liraya ve İzmir'de 8,64 liradan 8,93 liraya yükseldi.

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişimler esas alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. .