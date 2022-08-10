Akaryakıta zam geliyor!
1 TL indirim yapılan motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruş zam gelecek.
2022-08-10 09:25:26
Akaryakıt sektörü kaynaklarının paylaştığı bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 81 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece 1 lira indirim gelmişti.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 23,15 TL'ye, Ankara'da 23,26 TL'ye, İzmir'de 23,28 TL'ye yükselecek.
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,03 TL, Ankara'da 20,16 TL, İzmir'de 20,15 TL seviyesinde bulunuyor. .
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