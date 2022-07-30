Akaryakıta zam geldi!
30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.
2022-07-30 10:18:16
Habertürk'ün akaryakıt sektöründen aktardığı habere göre, 30 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere otogazın (LPG) litre fiyatına 30 kuruş zam geldi.
Motorin ve benzinde fiyat değişimi olmayacak.
Zamla birlikte otogazın litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 11.24 TL'ye, Ankara'da 11.21 TL'ye, İzmir'de 11.11 TL'ye yükselecek. Fiyatlar, iller ve bayiler arasında belirgin farklar gösterebiliyor. .
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