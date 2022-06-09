Akaryakıta yeni bir zam daha!

Cuma gecesinden geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. İstanbul'da benzinin litre fiyatı son gelen zamla birlikte 27 liranın üstüne çıkacak.

Doların hızlı artışı piyasayı tetikliyor. Motorine dün gece itibarıyla gelen 1,95 TL zammın ardından LPG'ye 50 kuruşluk zammın bu gece tedavüle gireceği dün belirtilmişti.

Sektör kaynaklarına göre cuma gecesinden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 45 kuruş zam bekleniyor. Petrol ve döviz kuru artışı LPG fiyatlarına da zam olarak yansıması bekleniyor.

İstanbul Benzin: 26,24 TL (zammın ardından en az 27,48 TL olacak)

Ankara Benzin: 26,33 TL (zamdan sonra en az 27,57 TL olacak)

İzmir Benzin: 26,35 TL (belirtilene göre en az 27,59 TL olacak)