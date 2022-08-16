Akaryakıta yapılan zam geri çekildi!

Motorin grubunda 1,26 TL'lik zam yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine yapılan zam geri çekildi.

Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,26 TL'lik zam yapılmıştı.

NTV'de yer alan habere göre yapılan son açıklamayla uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle motorine yapılan zam geri çekildi.

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,18 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 21,16 liradan satılıyor. .