Akaryakıta ne kadar indirim geldi? Benzin ve motorin ne kadar oldu? Brent petrol varili ne kadar?

Akaryakıta ne kadar indirim geldi? Küresel piyasada brent petrolün düşüşü sevindirdi. Akaryakıt fiyatları için umutlandıran haber geldi. Benzin ve motorin ne kadar oldu? Brent petrol varili ne kadar? İşte son dakika benzin ve motorin indirim haberi.

Akaryakıta ne kadar indirim geldi? Küresel piyasada brent petrolün düşüşü sevindirdi. Akaryakıt fiyatları için umutlandıran haber geldi. Benzin ve motorin ne kadar oldu? Brent petrol varili ne kadar? İşte son dakika benzin ve motorin indirim haberi.

Akaryakıta ne kadar indirim geldi?

Brem petrolün gerilemesinin ardından gözler akaryakıt fiyatlarına çevrildi. Benzin ve motorin fiyatlarında indirim yapılması bekleniyor. Henüz indirimin ne zaman ve ne kadar yapılacağı kesinleşmedi

İlerleyen günlerde yapılacak resmi indirim açıklaması için haber sitemizi ziyaret edin.

Benzin ve motorin ne kadar oldu?

ABD ham petrolü ocak ayından beri gerilemeye devam ediyor. Ara ara zamlar yapılmış olsa da akaryakıt fiyatları için önümüzdeki günlerde indirim bekleniyor.

Güncel motorin fiyatları

1 lira 76 kuruşluk son indirimin ardından motorin fiyatları; İstanbul'da 23,06 TL, Ankara'da 23,15 TL ve İzmir'de 23,21 TL oldu.

Brent petrol varili ne kadar?

Brent petrol ocak ayından bu yana ilk kez 80 doların altına düştü bu düşüşün benzin ve motorine yansıması bekleniyor.