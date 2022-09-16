Akaryakıta indirim mi var? 16 Eylül Motorin ne kadar oldu? Benzine indirim geldi mi?

Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyorlar. Akaryakıta gelecek indirim sonrasında motorin fiyatları ne kadar merak ediliyor. Peki akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Motorin litresi kaç TL? Benzin ne kadar olacak? 16 Eylül İstanbul’da benzin litresi kaç TL? Ankara akaryakıt fiyatı nasıl? İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…