Akaryakıta indirim mi var? 16 Eylül Motorin ne kadar oldu? Benzine indirim geldi mi?
Araç sahipleri güncel akaryakıt fiyatlarını araştırıyorlar. Akaryakıta gelecek indirim sonrasında motorin fiyatları ne kadar merak ediliyor. Peki akaryakıta ne kadar indirim gelecek? Motorin litresi kaç TL? Benzin ne kadar olacak? 16 Eylül İstanbul’da benzin litresi kaç TL? Ankara akaryakıt fiyatı nasıl? İzmir akaryakıt fiyatları ne kadar? İşte detaylar…
2022-09-16 15:32:46
Petrol fiyatlarında yaşanan hareketlilik sonrasında akaryakıta büyük indirim bekleniyor. Araç sahipleri şu anki ve indirim sonrasındaki motorin fiyatlarını merak ediyorlar. Peki akaryakıta indirim ne kadar olacak? Motorin kaç TL? LPG fiyatları nasıl? İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Akaryakıt indirimi ne kadar?
Vatan'da yer alan habere göre, sektör temsilcileri indirimin pazartesi ya da salı günü olabileceğini ifade ediyor. Akaryakıta yapılacak indirimin 1,5 TL ile 2 TL arasında olması bekleniyor.
Motorin fiyatları ne kadar?
İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24.82 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24.79 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 24.91 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 24.92 TL
Benzin ne kadar oldu?
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19.23 TL
İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 19.22 TL
Ankara'da benzin litre fiyatı 19.34 TL
İzmir'de benzin litre fiyatı 19.34 TL
LPG kaç TL?
İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,73 TL
İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,98 TL
Ankara'da LPG litre fiyatı 11 TL
İzmir'de LPG litre fiyatı 10,73 TL
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