Akaryakıta indirim kapıda! Petrol fiyatları 9 ayın en dip seviyesinde

ABD ham petrolü yılbaşından bu yana ilk kez 90 doların altına geriledi. Petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıtta indirim beklentisine neden oldu.

ABD'de talebin azalacağı beklentisi petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi. Yüksek enflasyon nedeniyle resesyon riskinin artması nedeniyle petrol fiyatları 25 Ocak'tan beri ilk kez 86 dolar seviyelerinde işlem gördü. Petrol piyasasında düşüş benzin fiyatları ve motorin fiyatlarına indirim beklentisi oluşmasına neden oldu.

Brent petrol fiyatlarında yaşanan düşüşün, Fed faiz kararı sonrasında da faiz artışı sonrası faizlerin piyasada yaygın beklenti olan 75 baz puan yapılması petrol fiyatlarında etkili olmadı. Ancak ABD tarafından satılacağı bilgisi verilen 10 milyon varil petrolün satılması halinde yakın zamanda akaryakıt fiyatlarına yeniden indirim gelmesi bekleniyor.

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sonrası motorinde indirim beklentisi oluşturdu. Sektör temsilcileri, motorine gelen 1.76 kuruş indirimin 20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren geçerli olduğunu belirtti.

MOTORİN İNDİRİMİ SONRASI AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

20 Eylül 2022 Salı gününden itibaren gelen 1 lira 76 kuruş indirimin ardından motorin İstanbul'da 23,05 TL, Ankara'da 23,16 TL ve İzmir'de 23,19 TL oldu. .