DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

16,7256 ₺

EURO

17,7172 ₺

ALTIN

988,88 ₺

BİST

2.522,77 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıta indirim geliyor

Petrol ve dolardaki düşüşle beraber, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş indirim yapılması bekleniyor.

44 Dakika Önce
2022-06-27 13:09:56
Akaryakıta indirim geliyor

Milli Gazete'nin haberine göre, petroldeki düşüş ve dolardaki çekilme motorine indirimi beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, motorinde, salı gününü çarşambaya bağlayan gece 1 TL 50 kuruş civarında indirim bekleniyor.

Haftalardır 17.35 TL'ye demir atan dolar kuru BDDK'nın ticari kredilere koşul getirme kararı sonrası bu sabah 16,71 TL'ye kadar düştü.

Son yapılan zamlarla birlikte motorinin litre fiyatı 30 TL'yi, benzinin litre fiyatı ise 27 TL'yi geçmişti.

22 Haziran Çarşamba günü benzin fiyatına yapılan 25 kuruşluk indirim gelmişti.

.
SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş