Akaryakıta indirim geliyor
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre LPG'ye bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim geliyor.
2022-05-04 13:42:04
Brent petroldeki anlık değişim akaryakıt fiyatlarını da etkiliyor. Dünya piyasasına yön veren petrol olarak tanımlanan brent petrolün piyasadaki durumu sonrası motorin, LPG ve benzin fiyatları son durum merak ediliyor.
Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre bu geceden itibaren LPG'nin litre fiyatından 1 lira indirim gerçekleşecek.
YORUMLAR (0)