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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta indirim geliyor

Akaryakıta indirim geliyor

12 Nisan Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine indirim bekleniyor.

3 Saat Önce
2022-04-11 09:25:30
Akaryakıta indirim geliyor

12 Nisan Salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 1,04 TL fiyat indirimi bekleniyor. 11 Nisan Pazartesi günü için ise benzin grubunda fiyat değişikliği beklenmiyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

11 Nisan güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 21.22 TL'den satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 TL'den satılıyor.

NTV'de yer alan habere göre, yarından itibaren geçerli olacak indirimle motorinin (mazot) litre fiyatının 20 lira civarına düşmesi bekleniyor. .

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