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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta dev bir zam daha geliyor!

Akaryakıta dev bir zam daha geliyor!

8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

1 Saat Önce
2022-06-07 09:15:03
Akaryakıta dev bir zam daha geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

8 Haziran'dan itibaren geçerli olmak üzere motorinde 1 lira 93 kuruş zam bekleniyor.

Benzinde ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,94 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 26,24 satılıyor.

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