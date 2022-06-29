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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta büyük indirim!

Akaryakıta büyük indirim!

Bugünden itibaren motorinin litresi 2 lira 50 kuruş düştü. İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 27.49'a, Ankara ve İzmir'de ise 27.64'e geriledi.

2 Saat Önce
2022-06-29 07:09:36
Akaryakıta büyük indirim!

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Son dönemde üst üste gelen zamların ardından akaryakıta bu kez indirim geldi. Bugünden itibaren motorinin fiyatı 2 lira 50 kuruş düştü.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından İstanbul'da 29.99'dan satılan motorinin litresi 27.49'a düştü. Motorinin litresi Ankara ve İzmir'de 30.14'ten 27.64'e geriledi. .

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