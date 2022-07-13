Akaryakıta büyük indirim geliyor!
Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.
2022-07-13 09:50:23
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.
İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 .
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