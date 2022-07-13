Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.