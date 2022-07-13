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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. 14 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1 lira 52 kuruşluk indirim bekleniyor.

2 Saat Önce
2022-07-13 09:50:23
Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda yaklaşık yüzde 6.67 değer kaybederek 99 dolara geriledi. Bu durum benzine indirim olarak yansıdı. Motorin grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 1 lira 52 kuruş indirim bekleniyor.

İndirim öncesi benzin fiyatları Ankara'da 25.32 TL, İstanbul'da 25.21 TL, İzmir'de ise 25.33 .

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