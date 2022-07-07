Akaryakıta büyük indirim geliyor!

Motorin grubunda 8 Temmuz Cuma günü 2.10 TL'lik bir indirim bekleniyor.

Brent petrolün varil fiyatının küresel ekonomilerde resesyon endişeleri ile 100 doların altını görmesinin ardından Türkiye'de 8 Temmuz Cuma günü motorin grubunda 2.10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Dün benzin fiyatlarında 96 kuruşluk bir zam planlanırken, brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından fiyat güncellemesi iptal edilmişti.

NTV'nin aktardığına göre, brent petrolün 25 Nisan'dan bu yana bugün ilk kez 100 doların altına düşmesi sonrası, motorin grubunda 8 Temmuz Cuma gününden itibaren 2.10 TL'lik bir indirim yapılması bekleniyor.

Benzin grubunda herhangi bir değişiklik beklenmiyor. .