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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta bir zam daha!

Akaryakıta bir zam daha!

Brent petrolün varilinin 111 dolara kadar yükselmesinden sonra motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

3 Saat Önce
2022-04-16 08:00:42
Akaryakıta bir zam daha!

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 130 doların üzerini gören brent petrol, diyalog çabalarının oluşması sonrası 98 dolara kadar düştü.

Ancak yeniden tırmanışa geçen brent petrol gün içinde 111 doları gördü. Bu çerçevede de Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarında zam beklentisi hasıl oldu.

Buna göre, gece yarısından geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatına 1 lira 79 kuruş zam geldi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

Zam sonrası motorinin litre fiyatı İstanbul'da 20,23 liradan 22,02 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 20,31 liradan 22,1 liraya yükseldi.

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