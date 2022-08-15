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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Petrol fiyatları ve dolar /TL'de yaşanan dalgalanmalar akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere 1,26 TL'lik zam bekleniyor.

53 Dakika Önce
2022-08-15 09:25:15
Akaryakıta bir zam daha geliyor!

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağı bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

2 gün önce motorine gelen 82 kuruşluk zammın ardından bugün de 1 lira 26 kuruş zam geldi.

NTV'de yer alan habere göre, salı gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda yine 1,26 TL'lik fiyat artışı bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

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