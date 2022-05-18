Akaryakıta bir zam daha geliyor!
Benzine dün 1 lira 68 kuruş zam gelmesinin ardından bugün de gece yarısından itibaren tekrar bir zammın daha geleceği öğrenildi.
2022-05-18 10:12:31
Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından dünyada başlayan petrol krizi akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Son günlerde ise Dolar/TL kurunun 6 ay sonra yeniden yükselişe geçmesiyle akaryakıta zamlar gelmeye devam ediyor.
Benzine dün 1 lira 68 kuruş zam gelmişti. Enerji piyasası kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bugün ise benzine tekrardan 1 lira 3 kuruş zam gelmesi bekleniyor.
Bu zamla birlikte akaryakıt fiyatları İstanbul ve Ankara'da 24 liraya dayanırken, Anadolu şehirlerinde 24 lirayı da aşmış oldu. Yapılan zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı öğrenildi. .
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