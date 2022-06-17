DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,3251 ₺

EURO

18,2178 ₺

ALTIN

1.027,21 ₺

BİST

2.496,68 ₺

TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıta bir zam daha! 30 lirayı aştı

Akaryakıta bir zam daha! 30 lirayı aştı

Motorine dün gece gelen 1.29 liralık zammın ardından bu gece itibariyle 80 kuruş daha zam geldi.

51 Dakika Önce
2022-06-17 09:26:24
Akaryakıta bir zam daha! 30 lirayı aştı

Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.

Dün gelen 1.29 liralık zammın ardından motorinin fiyatında 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.

İŞTE MOTORİN FİYATLARI

Zammın ardından İstanbul'da 29.29 liradan satılan motorinin litresi 30.09 liraya yükseldi.

Motorinin litresi Ankara'da 30.10 TL, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.

BENZİN FİYATLARI

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş