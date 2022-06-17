Akaryakıta bir zam daha! 30 lirayı aştı
Motorine dün gece gelen 1.29 liralık zammın ardından bu gece itibariyle 80 kuruş daha zam geldi.
2022-06-17 09:26:24
Brent petrol ve döviz kurundaki değişkenlik akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Dün gelen 1.29 liralık zammın ardından motorinin fiyatında 80 kuruşluk bir artış daha gerçekleşti.
İŞTE MOTORİN FİYATLARI
Zammın ardından İstanbul'da 29.29 liradan satılan motorinin litresi 30.09 liraya yükseldi.
Motorinin litresi Ankara'da 30.10 TL, İzmir'de ise 30.11 TL'ye çıktı.
BENZİN FİYATLARI
Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 27,44 TL'ye, Ankara'da 27,55 TL'ye, İzmir'de 27,56 TL'ye satılıyor.
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