Akaryakıta bir indirim daha geliyor!

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili indirim haberleri üst üste gelmeye başladı. Motorinde dün 2.5 liralık indirim sonrasında mazot fiyatları 30 liranın altına gerilemişti. Sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren motorinde bir indirim daha bekliyor.