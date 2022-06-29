Akaryakıta bir indirim daha geliyor!
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili indirim haberleri üst üste gelmeye başladı. Motorinde dün 2.5 liralık indirim sonrasında mazot fiyatları 30 liranın altına gerilemişti. Sektör kaynakları bu gece yarısından itibaren motorinde bir indirim daha bekliyor.
2022-06-29 08:57:22
Sözcü'nün sektör kaynaklarından aktardığına göre, motorin litre fiyatında bu geceden itibaren 84 kuruş indirim olacak. Böylece iki günde motorinde 3 lira 34 kuruşluk indirim gelmiş olacak.
İndirimle birlikte motorinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 26,62 TL'ye, Ankara'da 26,73 TL'ye, İzmir'de 26,75 TL'ye gerileyecek.
Benzinin litresi ise yaklaşık olarak İstanbul'da 27,30 TL, Ankara'da ve İzmir'de 27,42 TL seviyesinden satılıyor. .
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