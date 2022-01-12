Akaryakıt zamları e-ticarete ilgili artırdı

Akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte 1300 CC ve altı benzinli araçlarda şehir içi kilometre başı yakıt tüketimi 115 kuruşa, dizellerde 85 kuruşa yükseldi.

Akaryakıt fiyatlarına yapılan zamlar, özel araçlarla yapılan alışverişte gidiş geliş maliyetini iki katına çıkarınca, ücretsiz kargo avantajına sahip online alışverişe ilgi arttı. 1 Ocak 2021'den bugüne akaryakıtta fiyat artışları, benzinde yüzde 85, motorinde yüzde 103 oldu.

Akaryakıt fiyatları ne kadar oldu?

Akaryakıt fiyatlarındaki artışla birlikte 1300 CC ve altı benzinli araçlarda şehir içi kilometre başı yakıt tüketimi 115 kuruşa, dizellerde 85 kuruşa yükseldi.

Bu rakam 1300-1600 CC benzinli araçlarda 140 kuruş, dizellerde 105 kuruş, 1600-1800 CC benzinli araçlarda 180 kuruş, dizellerde 140 kuruş, 1800-2000 CC benzinli araçlarda 210 kuruş, dizellerde 160 kuruş seviyelerine çıktı.

Markete gitmenin maliyeti ni kadar?

Avantajix.com Kurucu Ortağı Güçlü Kayral, orta mesafedeki bir market ya da AVM'ye özel araçla gidiş gelişin maliyetinin en düşük motor hacimli araçlarda 20 TL'yi aştığını belirterek, şunları söyledi:“Bu rakam motor hacmi yükseldikçe 50 TL'ye kadar yükseliyor. Trafik yoğunluğuna göre de doğal olarak bu rakamlar artıyor. Avantajix verilerine göre son dönemlerde özellikle online market alışverişlerinde çok önemli artışlar oldu." dedi.

Kayral şöyle devam etti: " Üyelerimizden gelen mesajlardan bu artışın gerekçelerinden birinin de akaryakıta gelen zamlar olduğunu anlıyoruz. Ya çok yakınlardaki marketlerden alışveriş ediyorlar ya da siparişleri online veriyorlar. Ücretsiz kargo, neredeyse yarım saate kadar düşen erken teslimat gibi avantajlarından dolayı online market alışverişi çok cazip olmaya başladı. Tüketici, alışverişi online yaparak hem yol masrafından kurtuluyor hem de karşılaştırma sitelerini kullanarak en uygun fiyatlı ürünlere ulaşabiliyor.”

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.