DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
77 yaşındaki eşini hamile olduğu iddiasıyla öldürdü
Selahattin Demirtaş'ın kitaplarının fuarda satılmasına tepki
Ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifi komisyonda kabul edildi
BDDK, kurdaki olumlu seyri manipüle eden kişiler hakkında suç duyurusunda bulunacak
New York borsası düşüşle kapandı
ABD’den kritik Libya açıklaması
Türk Lirası değerlenecek mi? Kur farkı nasıl işleyecek? Ziraat Bankası Genel Başkanı açıkladı!
Bankalar Birliği'nden flaş açıklama! 'Bütün bankalar katılacak'
1 milyar dolar bozduruldu!
Akaryakıt zamları durduruldu
Bakan Nebati: 'Muhteşem ekonomik manifesto'
MÜSİAD ve ASKON'dan TL'ye destek açıklaması
Euro ne kadar düştü? Euro düşmeye devam eder mi? Euro neden düştü?
Dolar 13 TL mi oldu? Dolar neden düştü?
İnternetten dolar alınır mı? Akşam dolar nereden alınıp satılır?

TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıt zamları durduruldu

Akaryakıt zamları durduruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

2 Saat Önce
2021-12-21 00:13:03
Akaryakıt zamları durduruldu

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), döviz kurunda yaşanan düşüşe bağlı olarak akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yansıyacak artışların durdurulduğunu açıkladı.

EPDK'den yapılan açıklamada, akaryakıt fiyatlarında en belirleyici unsurun petrol fiyatları ve döviz hareketleri olduğu belirtildi.

Döviz kurlarında yaşanan düşüşün akaryakıt piyasasına etkisinin değerlendirildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın bugün açıkladığı ekonomik tedbirlerin ardından dövizde yaşanan düşüş sebebiyle akaryakıt fiyatlarına bu geceden itibaren yapılacak artışlar, sektörümüzün desteğiyle durdurulmuştur. Dövizde yaşanan düşüş en kısa süre içerisinde pompa fiyatlarına da yansıyacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlere destek veren tüm sektör temsilcilerimize kurum olarak teşekkür ederiz." AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş