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Akaryakıt ve doğalgaz piyasasını kasırga vurdu
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TIMETURK / EKONOMİ / Akaryakıt ve doğalgaz piyasasını kasırga vurdu

Akaryakıt ve doğalgaz piyasasını kasırga vurdu

Meksika Körfezi'ni etkisi altına alan Ida kasırgası petrol üretimini vururken, LNG sevkiyatına ilişkin risklerin ortaya çıkmasıyla Avrupa'da doğalgaz fiyatları da rekor seviyeye yükseldi

2 Saat Önce
2021-08-30 17:42:45
Akaryakıt ve doğalgaz piyasasını kasırga vurdu

Meksika Körfezi'nde etkisini hissettiren Ida kasırgası ABD'de akaryakıt fiyatlarını yukarı çekerken, Avrupa piyasalarında doğalgaz fiyatları da rekor seviyeye yükseldi.

ICE Endex'te gelecek aya ilişkin gaz fiyatları yüzde 2,7 yükselerek megawatt-saat başına 49,095 euro seviyesine yükseldi. Kasırga Avrupa'daki karbon vadelileri üzerinde de etkili oldu. Buna göre ton başına karbon vadelileri yüzde 3,4 artışla 61,01 euro oldu.

New York'ta Ekim akaryakıt vadelileri ise yüzde 4 yükseldi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 72 dolar seviyesinden işlem görüyor. ABD ham petrolü ise 68 dolara kadar geriledi.

Cuma günü 71,17 dolara kadar düşen Brent petrolün varil fiyatı, günü 72,70 dolar seviyesinde tamamladı.

Ida Kasırgası üretimi vuruyor

ABD'nin Louisiana kentini vuran ve zorunlu tahliyelere bile sebep olan Ida Kasırgası, bölgedeki petrol ve doğalgaz üretimini durma noktasına getirdi.

Meksika Körfezi'ndeki üreticiler Cumartesi günü Ida açık deniz tesislere yaklaşırken üretimin neredeyse yüzde 91'ini kesmek zorunda kaldı. ABD otoritelerine göre aynı gün körfezin doğalgaz üretiminin de yüzde 85'i Ida nedeniyle kesintiye uğradı.

ABD'nin petrol üretiminin yüzde 17'sinin gerçekleştiği bölgede petrol ve doğalgaz şirketleri cumartesi günü 290 açık deniz tesisinden çalışanlarını tahliye etti.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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