Akaryakıt indirimi ne kadar? 11 Nisan akaryakıt indirimi | Benzin ve motorin 1 litresi ne kadar

Akaryakıt indirimi ne kadar? Benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Hafta sonunda brent petrol fiyatlarının düşmesiyle müjdeli haberler verildi. Peki ama 11 Nisan akaryakıt indiriminde son durum ne? Benzinin 1 litresi kaç TL? Motorinin 1 litresi kaç TL? Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt indirimi son dakika haberi...

Benzin ve motorin fiyatlarının düşmesi bekleniyor. Hafta sonunda brent petrol fiyatlarının düşmesiyle müjdeli haberler verildi. Peki ama 11 Nisan akaryakıt indiriminde son durum ne? Benzinin 1 litresi kaç TL? Motorinin 1 litresi kaç TL? Benzin ve motorin ne kadar oldu? İşte akaryakıt indirimi son dakika haberi...

11 Nisan akaryakıt indirimi

Brent petrol fiyatları hafta sonunda 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara kadar geriledi. Bugün ise ABD hafif ham petrolü 100 doların altına indi.

Bu haber ardından 11 Nisan Pazartesi'yi 12 Nisan Salı'ya bağlayan gece 1.5 TL indirim bekleniyor. Motorin fiyatlarındaki indirime kesin gözüyle bakılsa da benzin fiyatlarında indirim olup olmayacağı tartışılıyor.

Benzin ve motorin 1 litresi ne kadar?

İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 18,99 TL

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 21.21 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 21.23 TL

Ankara benzin litre fiyatı: 19.08 TL

Ankara motorin litre fiyatı: 21, TL

İzmir benzin litre fiyatı: 19.80 TL

İzmir motorin fiyatı: 21.27 TL

Akaryakıt indirimi ne kadar?

Brent petrol fiyatlarının düşmesinin ardından akaryakıt fiyatlarında da indirim yapılacağı konuşuluyor. 11 Nisan motorin indirimine kesin gözüyle bakılsa da benzin fiyatlarında indirim için henüz bir açıklama gelmedi.

Brent petrol varil fiyatlarının son durumuna göre de motorinde 1.5 TL indirim yapılacağı düşünülüyor.

Brent petrol nedir?

Brent petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan tatlı petrol türü. Dünya petrol piyasasına yön veren petroldür. Londra Brent ya da Brent Blend olarak da bilinir. Çıkaran şirket Shell tarafından "Brent Goose" ismi verilmiş olup, içeriğinde %0,37 oranında sülfür bulunur ve bu da Brent Petrol'ün işlenmesi daha kolay olan “tatlı petrol” sınıfında yer almasını sağlar. .