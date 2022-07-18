Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme! Tarih ve miktar belli oldu

st üste gelen benzin ve motorinlerdeki zam ve indirim haberlerine bir yenisi daha eklendi. Benzinin litre fiyatına 19 Temmuz Salı gününden geçerli olmak üzere 96 kuruş indirim geleceği öğrenildi.



Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler nedeniyle Rusya ile Ukrayna savaşından bu yana en düşük seviyesine ulaşan brent petrol, yeni haftada yukarı yönlü hareket etti. Brent petrol 100 doların üzerinde toparlanırken ham petrol ise bu seviyenin altında kalmaya devam ediyor. Fiyatların yukarı yönde hareket etmesinde ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif bir faiz artışına gitmeyeceğine yönelik beklentiler etkili oldu. Akaryakıt fiyatları üzerinde etkili olan petroldeki düşüş sonrası benzin ve motorin fiyatları için indirim beklentisi oluşmuştu. Peki 18 Temmuz Pazartesi güncel motorin, benzin ve otogaz fiyatları ne oldu? İşte son dakika haberinin detayları...

SON DAKİKA: BENZİNE İNDİRİM GELİYOR

19 Temmuz Salı (yarın) gününden geçerli olmak üzere benzin grubunda 96 kuruş fiyat indirimi bekleniyor. Motorinde ise fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.

Cuma günü benzin fiyatlarına 86 kuruş indirim yapılmış ancak resmi tatilin araya girmesi nedeniyle indirim gerçekleşmemişti. Cuma günü gerçekleşemeyen indirimin ardından indirim oranı da değişerek 96 kuruşa çıktı.

LİTRE FİYATI 22 LİRA 70 KURUŞTAN SATILACAK

19 Temmuz Salı günü geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da benzinin litre fiyatı 22 lira 70 kuruştan satılacak. Şuanda benzinin litresi 23 lira 66 kuruştan satılıyor. Motorinin litresi ise 25 lira 40 kuruş.

MOTORİN FİYATLARI 30 LİRADAN GERİ DÖNMÜŞTÜ

30 TL'ye kadar çıkan motorin fiyatına iki haftada 5,44 TL indirim yapılmıştı. 25 liranın altına gerileyen motorin son yapılan 84 kuruşluk zam ile yeniden 25 liranın üzerine yükselmişti.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (18 Temmuz Pazartesi)

İSTANBUL

Motorin litre fiyatı 25,40 TL Benzin litre fiyatı 23,66 TL LPG litre fiyatı 10,52 TL

ANKARA

Motorin litre fiyatı 25,49 TL Benzin litre fiyatı 23,76 TL LPG litre fiyatı 10,84 TL

İZMİR

Motorin litre fiyatı 25,50 TL Benzin litre fiyatı 23,78 TL LPG litre fiyatı 10,64 TL

Kaynak: mynet.com